OM : De Zerbi déjà lâché ? Le vestiaire lui répond !

La défaite de l’Olympique de Marseille face à l’AJ Auxerre (1-3) a fait beaucoup de bruit, mais les mots de Roberto De Zerbi encore plus. Le coach phocéen a en effet poussé un coup de gueule lors de la conférence de presse d’après-match, évoquant pour la première fois un possible départ.

Juste avant la trêve internationale, on s’offre une crise à Marseille. Avec la défaite à domicile face à l’AJ Auxerre de Christophe Pélissier, l’OM a signé sa troisième défaite de la saison et pourrait bien voir le podium s’échapper à la fin de la 11e journée de Ligue 1. Mais c’est surtout ce qui s’est passé après le match qui a fait réagir...

Le coup de sang qui secoue l’OM

Roberto De Zerbi s’est en effet présenté en conférence de presse très remonté, avec des mots forts concernant son équipe, mais surtout sa place au sein du projet marseillais. « Si le problème c'est moi, je suis prêt à partir. Je pars sans l'argent, le reste je m'en fous (...) Je dois pouvoir donner, transmettre quelque chose. Je vis pour les choses qui transcendent le football. Je le répète, si c'est moi le problème, je dois partir » a expliqué le coach de l’OM.

« Ils ont envie de représenter l'idée du coach »

Evidemment, les questions ont fusé en zone mixte, où les joueurs de l’OM ont souhaité envoyer un message fort à leur entraineur. « Je m'entraîne avec ces gars-là tous les jours et je pense qu'ils ont envie. Ils ont envie de porter ce maillot, de représenter l'idée du coach » a confié Ismaël Koné. « On a tous des enjeux, on aime tous ce club. Si toi tu mets le maillot, tu arrives sur le terrain, tu ne vas pas vouloir mal faire. Des situations compliquées ça arrive. Il faut travailler, pas seulement sur le terrain mais sur nous, il y a un travail mental à faire ».