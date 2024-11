Mercato - OM : Nouvelle annonce troublante en direct sur De Zerbi !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Débarquant à l'OM en juin dernier presque en héros, Roberto De Zerbi a fait ses preuves en réalisant un bon début de saison avec son nouvel effectif. Toutefois l'Italien éprouve des difficultés à faire briller son équipe à domicile puisque les Marseillais ont encore perdu au Vélodrome vendredi face à Auxerre (1-3). Une nouvelle déconvenue frustrante pour De Zerbi, qui a fait une sortie étonnante sur un éventuel départ de l'OM.

Recruté en tant que nouvel entraîneur de l'OM pour retrouver les sommets de Ligue 1, Roberto De Zerbi apparaissait comme la bonne solution. Le nouvel échec à domicile face à Auxerre est difficile à avaler et l'Italien commence à avoir quelques doutes sur ses capacités. Par le passé, le club a déjà été surpris par le départ de son coach en place...

De Zerbi va suivre le même chemin ?

Frustré à la sortie du match contre l'AJA, Roberto De Zerbi a fait peur à tout le monde en évoquant un départ. S'il ne devrait pas quitter ses fonctions pour le moment, le risque est tout de même présent d'après Samir Nasri. « De Zerbi ? C'est un entraineur latin, avec ses qualités et ses défauts. Il est impulsif et très proche de ses joueurs. C'est un entraineur entier. Si De Zerbi est capable de quitter l'OM ? Bielsa l'a bien fait, Sampaoli l'a fait à un jour de la reprise. Ils sont comme ça » avertit l'ancien Marseillais dans le Canal Football Club.

« Il est capable de claquer la porte »

Repéré pour ses belles performances à Brighton entre 2022 et 2024, Roberto De Zerbi a un problème à régler s'il veut réussir à mieux se sentir : gagner au Vélodrome. Depuis le début de la saison, l'OM n'a gagné qu'un match à domicile, face à Nice. « De Zerbi était vraiment tombé amoureux du Vélodrome et il a vraiment voulu entrainer à Marseille, et je pense vraiment que s'il se sent pas capable d'assumer ses fonctions comme il se doit, il est capable de claquer la porte » poursuit Samir Nasri.