Mercato : Coup de froid pour cette signature au PSG ?

En coulisses, le PSG s’active pour boucler de nombreuses prolongations. Luis Enrique, Vitinha… Les signatures devraient se multiplier dans les semaines à venir. Il a également été question d’un possible nouveau contrat pour Gianluigi Donnarumma. Mais voilà qu’à propos du gardien du PSG, Abdellah Boulma a tenu une version quelque peu différente.

Le mercato est actuellement fermé, mais ce n’est pas pour autant que le PSG se tourne les pouces. Si le club de la capitale prépare ses prochains transferts, la direction parisienne travaille aussi sur plusieurs prolongations. Ainsi, cela serait notamment très avancé avec Luis Enrique, Achraf Hakimi ou encore Vitinha. Pour eux, l’aventure devrait encore s’écrire du côté du PSG.

« Sur Donnarumma, ça tâtonne un peu »

Quid de Gianluigi Donnarumma ? Alors qu’une prolongation était évoquée pour le gardien du PSG, Abdellah Boulma a lâché au micro de France Bleu : « On ne parle pas de prolongation pour lui en ce moment. (…) On est davantage sur les prolongations de Vitinha, de Luis Enrique, de Luis Campos. Sur Donnarumma, ça tâtonne un peu. Je ne sais pas ce qui se passer dans les semaines à venir, peut-être qu’ils le prolongeront ».

Donnarumma sur le départ ?

Récemment interrogé sur un départ de Gianluigi Donnarumma du PSG, Dominique Séverac, journaliste du Parisien, confiait lui : « Non, il a un contrat et on ne se sépare pas des joueurs comme ça. Il a aussi un salaire très important que peu de clubs peuvent payer. Pour partir, il lui faut des offres et il n'en a pas. Donc il va rester au moins le temps de son contrat ».