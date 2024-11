Mercato - PSG : La voie est libre pour le transfert d’un buteur en feu ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Buteur impressionnant depuis le début de la saison, Viktor Gyokeres agite le mercato et voit plusieurs clubs se positionner pour le recruter, à commencer par le PSG. Et le club de la capitale peut d'ailleurs se satisfaire du retrait d'un club dans ce dossier : Le FC Barcelone. Deco confirme que le recrutement d'un neuf n'est pas un objectif, notamment pour ne pas concurrencer Robert Lewandowski.

Le Barça se retire du dossier Gyokeres

« C'est un bon joueur, il marque des buts depuis longtemps au Portugal, nous le connaissons aussi bien que d'autres, mais ce n'est pas notre priorité pour le moment et nous ne cherchons pas un neuf pour remplacer Robert parce que nous voulons qu'il continue à être heureux, à marquer des buts et au moins qu'il continue pour une autre saison. Nous avons gagné des choses et il est heureux d'être ici. Nous n'allons pas parler d'un joueur en particulier maintenant », lâche le directeur sportif du Barça dans les colonnes de Mundo Deportivo, avant de poursuivre.

«Nous ne cherchons pas un neuf pour remplacer Robert»

« Comme je l'ai dit pour les renouvellements, si un joueur n'est pas heureux, il n'est pas là. Et s'il est heureux, ce que nous devons faire, c'est gagner, travailler à un bon niveau, avoir des conditions de travail de haut niveau, bien faire les choses et alors les chances de gagner augmentent. Un joueur comme Robert ne se déplace pas pour l'argent mais pour l'illusion et j'espère qu'il voudra continuer la saison prochaine, ce sera un signe que cette saison a été bonne », ajoute Deco.