PSG : Luis Enrique vend déjà la mèche pour ce transfert !

C’est le 1er janvier prochain que le mercato hivernal s’ouvrira ses portes. En ce qui concerne les plans du PSG, on parle de certaines arrivées, notamment en attaque. Un secteur offensif où il pourrait également y avoir des départs. Les regards se tournent alors vers Randal Kolo Muani. Le fait que Luis Enrique l’utilise peu en dirait d’ailleurs long sur les intentions du PSG pour le mercato hivernal…

Après une première année compliquée au PSG, Randal Kolo Muani n’a pas forcément l’occasion de se racheter cette saison. En effet, l’international français est très peu utilisé par Luis Enrique. L’entraîneur parisien ne semble visiblement pas faire confiance à l’ancien attaquant de l’Eintracht Francfort, lui qui n’a joué que 416 minutes, toutes compétitions confondues, depuis le début de la saison. Malgré la blessure de Gonçalo Ramos et les besoins du PSG en attaque, ce n’est pas pour autant que Kolo Muani est utilisé par Luis Enrique. Par conséquent, l’avenir de RKM à Paris s’inscrit plus que jamais en pointillés.

« Du côté du Paris Saint-Germain, il faut absolument le faire sortir »

Au micro de France Bleu, Abdellah Boulma s’est exprimé sur l’avenir de Randal Kolo Muani. Et pour lui, il n’y a aucun doute : si Luis Enrique fait peu jouer RKM, c’est parce qu’il veut se débarrasser de son attaquant lors du mercato estival. « Ça atteste d’une chose, c’est qu’ils veulent s’en séparer cet hiver. Tout simplement. Ce n’est pas une exclu, tout le monde le sait. Du côté du Paris Saint-Germain, il faut absolument le faire sortir, lui trouver une porte de sortie cet hiver. Où ? Comment ? On ne sait, il y a le poids de son transfert qui compte », a-t-il d’abord expliqué.

« On songe davantage à un prêt avec option ou un prêt tout court »

Il a ensuite précisé à propos de Randal Kolo Muani : « Il n’y aura aucun club qui viendra le chercher et qui va payer 75M€ + 15M€. On songe davantage à un prêt avec option ou un prêt tout court. C’est la tendance aujourd’hui, la tendance c’est de le faire sortir cet hiver. Ce sera bénéfique pour les deux parties, pour le PSG, pour Luis Enrique qui ne lui fait absolument pas confiance… D’ailleurs, son agent aujourd’hui ne répond plus trop au téléphone. Généralement, quand il ne répond pas au téléphone, ça signifie qu’il y a anguille sous roche ».