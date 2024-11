OM : La menace se précise pour Wahi !

Arnaud De Kanel

Arrivé en grande pompe cet été pour un montant de 30M€, Elye Wahi peine à justifier l’investissement consenti par l'OM. Avec seulement deux buts inscrits depuis le début de saison, l’attaquant de 20 ans laisse les supporters et le staff sur leur faim, loin des attentes placées en lui. Face à ce manque d’efficacité, l’entraîneur semble opter pour un remaniement en attaque, et c’est désormais Neal Maupay qui lui est préféré sur le front offensif. Une décision qui en dit long sur les doutes autour de Wahi.

L'OM s'est lancé dans une quête urgente pour dénicher un nouveau numéro 9. Le choix s’est finalement porté sur Elye Wahi, jeune attaquant prometteur, arraché au RC Lens pour une somme conséquente de 30M€, bonus inclus. Malgré les attentes placées en lui, Wahi peine à trouver ses marques dans l’attaque marseillaise. En effet, depuis le coup d’envoi de la saison, il n’a trouvé le chemin des filets qu'à deux reprises, dont une première réalisation sur penalty face à Brest lors de la journée inaugurale. Et derrière, Neal Maupay est en train de faire son trou.

Maupay a gagné des points

Auteur d'un but face au FC Nantes, Neal Maupay semble combler son retard et pourrait désormais devancer Elye Wahi dans la hiérarchie offensive. Pour Wahi, la situation est limpide : Maupay a pris une longueur d'avance. Selon RMC Sport, le coach Roberto De Zerbi a montré un intérêt particulier pour l’attaquant franco-argentin, qui s'impose progressivement comme un choix privilégié dans ses plans. Cependant, Wahi devrait encore avoir sa chance puisqu'un transfert n'est pas à l'ordre du jour.

«Ils lui font confiance»

« Un papier est sorti il y a deux ou trois semaines annonçant que le board marseillais commençait à se laisser d’Elye Wahi, c’est totalement faux. Ils lui font confiance. En revanche, il y a une vraie interrogation pour savoir si ça va marcher tout de suite et s’il faut lui laisser du temps. Et là, ils sont dans un processus d’accompagnement du joueur qui témoigne d’une forte confiance de l’encadrement sportif », a notamment déclaré Mohamed Toubache-Ter. La menace se fait tout de même de plus en plus pressante pour Wahi.