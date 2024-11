OM : De Zerbi clashe un joueur et se fait recadrer

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Très remonté après la défaite de l’OM face à l’AJ Auxerre le week-end dernier (1-3), Roberto De Zerbi s’en serait notamment pris à son capitaine Leonardo Balerdi, à qui il aurait reproché de manquer « de couilles ». Ce qui interroge Rolland Courbis, qui estime que le technicien italien devrait avant tout changer de système et passer à une défense à trois.

En colère vendredi dernier après la nouvelle déroute de l’OM à domicile, Roberto De Zerbi l'a clairement fait savoir aussi bien en conférence de presse que dans le vestiaire. Comme contre le PSG (0-3), les Olympiens étaient menés de trois buts à la mi-temps face à l’AJ Auxerre (1-3). Parmi les joueurs ciblés par le technicien italien, il y aurait notamment Leonardo Balerdi. « Tu manques de couilles », lui aurait lâché Roberto De Zerbi, d’après L'Équipe.

« Ça veut dire quoi ça, tu n’as pas de couilles ? »

La question du brassard de capitaine, dont a hérité Leonardo Balerdi cette saison, a souvent été soulevée depuis le début de la saison, mais pour Rolland Courbis, Roberto De Zerbi ne met pas le défenseur de l’OM dans les meilleures conditions. « Le brassard est-il trop lourd à porter pour Balerdi ? Pour moi, Balerdi fait partie des arrières centraux qui sont meilleurs dans une organisation à trois derrière, avec lui au milieu. Dans une défense à quatre, avec deux axiaux comme le fait jouer De Zerbi, je le trouve un peu juste. Et puis De Zerbi qui lui dit “tu n’as pas de couilles” ! Ça veut dire quoi ça, tu n’as pas de couilles ? Balerdi, tu le mets au milieu d’une défense à 3 avec Meïté à droite et Brassier à gauche et tu auras déjà un meilleur Balerdi avec aussi un meilleur Brassier. Après, lui, il arrive de Brest. Il n’arrive pas de l’Inter Milan non plus… », a-t-il déclaré, dans un entretien accordé à But Football Club.

Benatia : « Il est très important pour l’équipe »

Des critiques qui ne remettent pas en question le statut de Leonardo Balerdi à l’OM, où il a prolongé son contrat jusqu’en juin 2028 au cours de l’été. De passage dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC mardi, Medhi Benatia a réaffirmé sa confiance en l’international argentin : « Balerdi est un top défenseur. J’ai vu que les gens lui tombaient dessus, il a notre soutien. Il est très important pour l’équipe. »