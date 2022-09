Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Recalé par Campos, Dembélé avait sondé... Mbappé

Publié le 21 septembre 2022 à 19h00 par La rédaction

De moins en moins gêné par les blessures, Ousmane Dembélé est désormais un joueur important au FC Barcelone. Pourtant, l’attaquant aurait pu quitter les Blaugrana en étant libre de tout contrat. Les discussions avaient été compliquées entre les deux parties pour une prolongation et plusieurs clubs étaient intéressés par le joueur, dont le PSG. Cela aurait notamment discuté entre Dembélé et Kylian Mbappé...

En fin de contrat la saison dernière, Ousmane Dembélé suscitait les intérêts de nombreux clubs tandis que le FC Barcelone faisait le tout pour prolonger son joueur. Parmi les clubs intéressés, on retrouvait le PSG. En pleine hésitation, l’attaquant aurait contacté un de ses coéquipiers en Équipe de France.

Transferts - PSG : Une nouvelle offre va tomber pour cette priorité mercato de Campos https://t.co/dbzsykHzIW pic.twitter.com/npvyJFxskv — le10sport (@le10sport) September 21, 2022

Dembélé prend la température auprès de Mbappé

Comme l’indique Le Parisien , Ousmane Dembélé aurait contacté Kylian Mbappé pour prendre la température au sein du PSG. Alors que la piste avait été amorcée par Leonardo, le changement de direction a finalement fermé une possibilité pour l’attaquant français.

Le PSG était intéressé par d’autres joueurs

En effet, malgré cette connexion entre Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, le PSG était finalement plus intéressé par d’autres joueurs, comme Robert Lewandowski, parti au FC Barcelone, ou encore Bernardo Silva (Manchester City). Mais ces joueurs n’ont pas rejoint le club de la capitale. L’attaquant français a par la suite pris une décision radicale pour la suite de sa carrière.

Dembélé a finalement prolongé

Le PSG n’étant plus intéressé par Ousmane Dembélé et l’attaquant français a alors choisi de prolonger avec le FC Barcelone. Désormais, le joueur est lié jusqu’en 2024 au plus grand bonheur du club catalan. L’international français est désormais devenu un élément important dans le onze de Xavi, alors que le joueur est de moins en moins gêné par les blessures.