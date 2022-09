Foot - Mercato - PSG

PSG : Une offre va tomber pour cette priorité mercato de Campos

Publié le 21 septembre 2022 à 17h45 par Bernard Colas

Priorité estivale du Paris Saint-Germain lors du dernier mercato estival, Milan Skriniar est resté à l’Inter, et ce malgré sa situation contractuelle. Libre dans moins d’un an, le défenseur international slovaque reste l’une des pistes chaudes du club parisien, mais l’Inter prévoit d’agir rapidement pour sortir gagnant du dossier.

Cet été, Christophe Galtier espérait jusqu’au bout attirer Milan Skriniar au PSG. Il faut dire que Luis Campos n’a rien lâché pour obtenir gain de cause, mais l’Inter n’a pas plié, refusant de brader son joueur estimé entre 70 et 80M€. Pourtant, Skriniar est entré dans sa dernière année de contrat et apparaît en position de force pour son avenir.

Le PSG n’a pas oublié Skriniar

À partir du 1er janvier, Milan Skriniar sera ainsi autorisé à s’engager avec le club de son choix en vue de la saison prochaine. Une situation qui n’est pas passée inaperçue au PSG, qui prépare une nouvelle offensive pour attirer librement le défenseur l’été prochain, ou bien le recruter à un prix abordable en janvier.

Une offre imminente pour Skriniar