FC Nantes : Une recrue de dernière minute arrive pour Kombouaré

Publié le 21 septembre 2022 à 16h45 par Thibault Morlain

Si le marché des transferts a refermé ses portes depuis plusieurs jours maintenant, les clubs français ont encore la possibilité de recruter un joueur sous la forme d’un joker à condition qu’il soit libre ou qu’il évolue en France. Et c’est ce que s’apprêterait à faire le FC Nantes. Pour Antoine Kombouaré, cela va donc faire une nouvelle solution chez les Canaris.

Tout au long du mercato, Antoine Kombouaré n’a cessé de pousser des coups de gueule afin de mettre la pression sur la direction du FC Nantes afin d’obtenir des renforts. Au final, certains joueurs ont rejoint les Canaris, mais cela ne serait pas terminé. En effet, du côté de Nantes, on s’apprête à accueillir une nouvelle recrue.

Centonze comme joker

Ces derniers jours, il était question que le FC Nantes recrute un joker pour renforcer l’effectif d’Antoine Kombouaré. Et l’heureux élu devrait se nommer Fabien Centonze. Selon les informations de L’Equipe , le latéral droit va débarquer en provenance de Metz. Centonze devrait alors s’engager pour une durée de 4 ans avec le FC Nantes et non être prêté.

Un dossier ouvert cet été

Comme le développe le quotidien sportif, le FC Nantes et Metz avaient déjà discuté d’une opération concernant Fabien Centonze cet été. Il aura finalement fallu attendre après le mercato pour qu’un terrain d’entente soit trouvé. Centonze est donc maintenant attendu à Nantes.