PSG : Nouvelle bombe en Espagne sur Neymar et Lionel Messi

Publié le 21 septembre 2022 à 15h45 par Axel Cornic

Désormais stars du Paris Saint-Germain, Neymar et Lionel Messi avaient déjà évolué ensemble du côté du FC Barcelone. Pourtant, le Brésilien d’abord puis son compère Argentin ont quitté le club catalan, qui a traversé l’une des pires crises de son histoire ces dernières années et qui semble à peine commencer à voir le bout du tunnel.

Cet été, l’étonnement était grand quand le FC Barcelone pas moins de 153M€ pour recruter des joueurs comme Raphinha, Jules Koundé ou encore Robert Lewandowski. Car l’état catastrophique des caisses du club est bien connu et il a fallu un subterfuge du président Joan Laporta, qui a vendu plusieurs actifs du Barça, afin de pouvoir réaliser un tel miracle.

Messi, Neymar et Piqué ont plombé les comptes du Barça

El Mundo publie des documents assez parlants concernant l’évolution de la crise économique du FC Barcelone… qui aurait commencé à cause de Neymar, de Lionel Messi et également de Gerard Piqué. Ces trois joueurs sont considérés coupables par le quotidien d’avoir mené leur club vers la ruine, avec des contrats toujours plus fous.

Un contrat à 555M€ dévoilé en 2021