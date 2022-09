Foot - Mercato - PSG

Leonardo voulait Ousmane Dembélé, retour sur son mercato agité

Publié le 21 septembre 2022 à 13h00 par Hugo Chirossel

Remercié à l’issue de la saison dernière, Leonardo était sur la piste d’Ousmane Dembélé. Ce dernier avait même un accord oral avec le Brésilien afin de rejoindre le PSG. Alors qu’il était en fin de contrat en juin dernier avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé a finalement prolongé son bail jusqu’en 2024. En revanche, l’international français et le club catalan se sont mis d’accord pour y inclure une clause libératoire fixée à 50M€ et valable dès l’été prochain.

Le feuilleton Ousmane Dembélé a animé toute la deuxième partie de la saison 2021-2022. Alors que son contrat prenait initialement fin en juin dernier avec le FC Barcelone, le Paris Saint-Germain avait comme objectif d’en faire le successeur d’Angel Di Maria, qui a rejoint la Juventus. La possibilité de signer l’international français libre était l’un des dossiers de Leonardo. Ce dernier aurait même conclu un accord oral avec l’ancien joueur du Borussia Dortmund pour qu’il s’engage avec le PSG. Mais le Brésilien a été remercié et Luis Campos ne voyait pas les choses du même œil.

Prolongation jusqu’en 2024

Le conseiller sportif du club parisien a rapidement balayé cette idée, ne s’intéressant pas à l’ailier de 25 ans. Finalement, Ousmane Dembélé a prolongé son contrat de deux saisons supplémentaires, jusqu’en juin 2024, avec le FC Barcelone. Auteur d’un bon début de saison, il a inscrit deux buts et délivré quatre passes décisives toutes compétitions confondues, ce qui lui a valu de faire son retour en équipe de France. Mais son aventure barcelonaise pourrait tout de même s’arrêter très prochainement.

Une clause libératoire de 50M€