Pochettino, McCourt, Leonardo… Les infos mercato du 21 septembre

Publié le 21 septembre 2022 à 12h02 par La rédaction

Alors que le mercato estival a fermé ses portes, l'heure est au bilan, et certains clubs s'activent même déjà pour le mois de janvier. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

Réunion au sommet pour Pochettino à l'OGC Nice

Annoncé comme étant la grand favori pour venir succéder à Lucien Favre sur le banc de l'OGC Nice, Mauricio Pochettino se rapproche de plus en plus du club azuréen ! L'EQUIPE annonce dans ses colonnes du jour qu'une réunion est prévue ce mercredi entre l'ancien entraîneur argentin du PSG et la direction niçoise, représentée par le président Jean-Pierre Rivère ainsi que Iain Moody, qui devrait être assigné au mercato. Le quotidien sportif précise néanmoins que Pochettino aurait une préférence pour un nouveau challenge plutôt en Premier League ou en Liga.



Leonardo pourrait suivre Pochettino à l'OGC Nice

Mauricio Pochettino pourrait ne pas débarquer seul à l'OGC Nice ! Selon les révélations de Média Foot , confirmées dans la foulée par L'Equipe du Soir , Leonardo est une piste à l'étude au sein du club azuréen pour le poste de directeur sportif, et le dirigeant brésilien se retrouve en concurrence avec Michael Edwards, actuellement en poste du côté de Liverpool. Comme Pochettino, Leonardo est libre depuis son renvoi du PSG en fin de saison dernière, et il serait disposé à travailler de nouveau avec l'entraîneur argentin en dépit des rumeurs qui évoquaient une relation très froide entre les deux hommes.



