PSG : Le feuilleton Lionel Messi relancé par… Luis Suarez ?

Publié le 21 septembre 2022 à 06h30 par Thomas Bourseau

Sous contrat jusqu’à la fin de la saison au PSG, Lionel Messi serait susceptible de partir libre de tout contrat. Et alors qu’il aurait pris la décision de ne pas trancher pour son avenir avant la fin du Mondial, des retrouvailles avec Luis Suarez seraient possibles.

Lionel Messi pourrait-il prolonger son contrat au PSG ? En pleine forme depuis le début de l’exercice, l’Argentin fait l’unanimité auprès de l’entraîneur Christophe Galtier et du conseiller football Luis Campos.

« Je lui ai demandé s’il pouvait rester durant trois ans »

D’ailleurs, Luis Campos n’a pas caché sa volonté à RMC Sport vendredi dernier que le contrat du septuple Ballon d’or au PSG soit prolongé, l’actuel expirant en juin prochain. « Je suis très content avec Messi. Je lui ai demandé s’il pouvait rester durant trois ans. Je suis très content avec Messi. Messi c’est l’icône du FC Barcelone, il est venu dans une ville différente, avec un football différent, un championnat différent. ».

Le Barça toujours en embuscade pour Lionel Messi

Cependant, le président Joan Laporta aimerait rapatrier Lionel Messi au FC Barcelone en 2023 et préparerait son offensive bien que pour le moment selon Fabrizio Romano, aucun contact clair n’aurait été initié et que Lionel Messi ne prendra aucune décision avant la fin du Mondial en décembre prochain.

Suarez et Messi à l’Inter Miami ?