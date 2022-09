Foot - Mercato - PSG

Après avoir recalé le PSG, Lewandowski vide son sac sur le Barça

Publié le 20 septembre 2022 à 00h00 par Jules Kutos-Bertin

Pisté par le PSG qui cherchait un numéro 9, Robert Lewandowski a décidé de s’engager avec le FC Barcelone. Déjà meilleur buteur de Liga, l’international polonais vit un rêve au Barça où il est déjà très bien intégré. L’ancien buteur du Bayern Munich est revenu sur ses débuts idylliques avec le club catalan.

Robert Lewandowski aura vécu un mercato mouvementé. Dès la fin de saison, l’attaquant polonais a fait savoir qu’il voulait quitter le Bayern Munich. « Mon époque au Bayern est terminée. Je ne vois plus aucune possibilité de continuer à jouer pour ce club. Le Bayern est un club sérieux et je crois qu'ils ne me garderont pas, je ne veux plus y jouer. Un transfert est la meilleure solution. J'espère qu'ils ne m'arrêteront pas », confiait-il en fin de saison. Si le Bayern Munich a mis du temps à se faire à l’idée, Robert Lewandowski a fini par rejoindre le FC Barcelone.

Luis Campos rêvait de Robert Lewandowski

Pourtant, le PSG aurait pu rafler la mise. Comme l’a révélé en exclusivité le10sport.com à l’été 2021, Lewandowski était l’une des priorités pour succéder à Kylian Mbappé en cas de départ. Même avec la prolongation du buteur français, Luis Campos souhaitait faire venir l’international polonais, un dossier qui n’a jamais abouti. Même si le PSG a des regrets, ce dossier semblait presque injouable vu sa volonté de rejoindre le FC Barcelone.

«Dès les premiers jours à Barcelone, j'ai senti que j'étais au bon endroit et au bon moment»