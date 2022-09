Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé a coûté un transfert à 100M€ à Campos

Publié le 19 septembre 2022 à 22h45 par Jules Kutos-Bertin

Priorité du PSG pour renforcer le milieu de terrain, Aurélien Tchouaméni a finalement décidé de s’engager avec le Real Madrid, là où il est déjà brillant. S’il a d’abord tenté de le convaincre de venir à Paris, Kylian Mbappé aurait influé sur ce transfert en raison de sa prolongation au PSG.

Dès son arrivée au PSG, Luis Campos s’est penché sur un dossier prioritaire : le milieu de terrain. Le Portugais a fait venir Vitinha, Renato Sanches et enfin Fabian Ruiz. Trois recrues de choix qui viennent renforcer l’effectif de Christophe Galtier, même si la piste d’origine a échoué puisque Aurélien Tchouaméni s’est engagé avec le Real Madrid.

Le Real Madrid voulait absolument Tchouaméni

D’après les informations de Marca , le Real Madrid aurait considéré cette signature comme prioritaire vu l’âge de son trio de milieux. Un choix payant puisqu’en fin de mercato, Casemiro a filé à Manchester United. Et dans un rôle de titulaire, Aurélien Tchouaméni réalise un début de saison brillant.

PSG : En pleine polémique avec les Bleus, Mbappé risque gros https://t.co/mHGOOYtulc pic.twitter.com/3KQnJaj10F — le10sport (@le10sport) September 19, 2022

Kylian Mbappé a changé le dossier