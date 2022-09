Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un coup de théâtre dans le feuilleton Luis Campos

Bien qu’il ait été approché par Chelsea selon la presse anglaise, Luis Campos a publiquement affiché sa volonté de rester au PSG. Cependant, l’énorme rebondissement concernant l’arrivée supposément avortée de Christoph Freund chez les Blues peut-être relancée le feuilleton ?

Luis Campos est depuis le 10 juin dernier officiellement le conseiller football du PSG. Au terme d’un premier mercato estival qui n’a pas satisfait le principal intéressé comme il l’a dernièrement fait savoir à RMC Sport , Campos a vu son nom être lié à Chelsea ces derniers jours pour s’occuper de la section sportive des Blues ou simplement pour en devenir un simple conseiller.

Cependant, d’après CBS Sports , le contrat signé par Luis Campos au PSG lui interdirait de travailler pour un autre gros club européen. D’autant plus que selon Fabrizio Romano, Chelsea était sur le point de mettre la main sur Christoph Freund dimanche où il bénéficierait du statut de directeur sportif. Pour autant, il ne faudrait pas s’attendre à une officialisation rapide.

Journaliste pour CBS Sports , Ben Jacobs a révélé sur son compte Twitter que le RB Salzbourg n’avait pas pris la décision de laisser filer Christoph Freund à Chelsea ou ailleurs. « Le RB Salzburg n'a jamais été contacté par Chelsea pour parler des détails du transfert de Christoph Freund. Nous nous attendons à ce qu'il reste ».

🚨 Salzburg statement to me confirming they expect Christoph Freund to stay, despite their sporting director verbally agreeing to #CFC 👀“FC Red Bull Salzburg has never been contacted from Chelsea to talk about any transfer details of Christoph Freund. We expect him to stay.”