Foot - Mercato - PSG

PSG : Poussés vers la sortie par Campos, ils vivent un calvaire

Publié le 19 septembre 2022 à 15h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Cet été, Luis Campos avait une grande mission, en plus du recrutement de nouveaux joueurs : dégraisser l’effectif du PSG. Et le Portugais a réussi à le faire avec brio, en faisant partir bon nombre de joueurs. Cependant, certains d’entre eux vivent désormais un calvaire au sein de leur nouvelle équipe…

Le Paris Saint-Germain a frappé un grand coup sur le mercato cet été. Avec plusieurs arrivées très intéressantes, Luis Campos a réussi à augmenter la qualité de l’effectif. Mais son plus gros accomplissement semble être du côté des départs, avec un dégraissage de l’effectif réellement conséquent. Cependant, si certains joueurs partis semble s’éclater dans leur nouveau club, cela ne semble pas être le cas de tout le monde…

Leandro Paredes et Angel Di Maria : quand la Juve coule

Les deux joueurs auxquels on peut penser, dans un premier temps, ce sont évidemment Angel Di Maria et Leandro Paredes. Partis tous deux du côté de la Juventus cet été, les Argentins vivent un véritable calvaire. Après une petite période de blessure, Di Maria a été expulsé lors de la rencontre face à Monza, tandis que Leandro Paredes subit de plein fouet les mauvaises prestations des Bianconeri , sans victoire dans les 5 derniers matches. Nul doute que leur choix pourrait être remis en question.

Georginio Wijnaldum, la malédiction

Après une saison en demi-teinte l’année dernière du côté du PSG, Georginio Wijnaldum a quitté la capitale afin de s’engager en faveur de l’AS Roma. Cependant, l’international néerlandais a fait face à son éternelle malédiction, et s’est retrouvé grièvement blessé (fracture du tibia), et ne devrait pas refouler une pelouse en Série A avant le mois de janvier 2023.

Thilo Kehrer et Alphonse Aréola, dans la zone rouge