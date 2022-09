Foot - Mercato - Real Madrid

Real Madrid : Carlo Ancelotti mis en échec sur le mercato

Publié le 19 septembre 2022 à 22h15 par La rédaction

Pendant de nombreuses semaines, l’avenir de Marco Asensio a fait l’objet de plusieurs rumeurs, affirmant qu’il était devenu un indésirable au sein du Real Madrid. Carlo Ancelotti aurait même tenté de le faire partir cet été, durant le mercato. Mais l’Italien se retrouve désormais avec un échec sur les bras dans ce dossier, qui pourrait avoir de lourdes conséquences…

La situation de Marco Asensio fait beaucoup parler en ce début de saison. En effet, l’international espagnol ne semble plus en odeur de sainteté du côté du Real Madrid, et perd peu à peu du temps de jeu. Placé sur la liste des transferts cet été, l’ailier des Merengue n’a cependant pas trouvé de porte de sortie, et ce malgré la volonté de Carlo Ancelotti de ne plus compter sur lui. Et pourtant, les prétendants ne manquaient pas à l’appel…

Deux clubs de Premier League chauds pour Marco Asensio

En effet, comme révélé par Mundo Deportivo , deux clubs de Premier League seraient venus toquer à la porte de Marco Asensio cet été. Arsenal et Newcastle auraient en effet fait part de leur intérêt pour recruter l’international espagnol, sans grand succès. Le Milan AC aurait aussi fait partie des prétendants, mais l’ailier est finalement resté chez les Merengue . Une décision que le Real Madrid pourrait regretter…

Un départ libre au Barça ?

En effet, toujours selon le quotidien espagnol, Marco Asensio serait dans le viseur du FC Barcelone, qui surveillerait sa situation de très près. Un transfert libre du côté du Barça ne serait pas à exclure, et les Blaugrana se tiendraient informés de la situation de l’ailier du Real Madrid de façon régulière. Affaire à suivre…