Après le PSG, le Qatar se lance dans un énorme projet

Publié le 19 septembre 2022 à 21h10 par Dan Marciano

Propriétaire du PSG depuis 2012, le Qatar pourrait, encore, investir dans le football. Un membre de la famille royale qatarie aurait envoyé une lettre pour manifester son intérêt de la Sampdoria, actuelle lanterne rouge de Serie A. Un projet, qui en est à ses balbutiements, mais qui pourrait impliquer plusieurs personnalités italiennes.

En 2012, le PSG passait sous pavillon qatari. Depuis de nombreuses stars ont débarqué dans la capitale française comme Zlatan Ibrahimovic, Lionel Messi ou encore Neymar. Interrogé récemment sur son arrivée à Paris, l'émir du Qatar ne regrette pas cette acquisition. « Le PSG est-il un bon investissement ? Bien sûr ! Le sport n'est pas un business comme un autre. Si on veut investir, quel que soit le sport, il est nécessaire d'avoir une passion pour ce sport. Sinon, on gaspille son argent. Mais si on le gère comme il faut, la valeur du projet croît. C'est ce qui est arrivé avec le PSG. Les Qatariens sont fiers de la décennie passée avec le PSG. Le sport est un élément clé de notre ADN » avait déclaré Tamim ben Hamad Al Thani.

Le Qatar veut racheter la Sampdoria

Et le Qatar pourrait bien continuer à investir dans le football. L'agence italienne ANSA s'est procuré un mail envoyé par un média suisse. Il est question d'un intérêt du Qatar pour la Sampdoria, actuelle lanterne rouge de Serie A. Le club italien avait connu son heure de gloire au début des années 90. Finaliste de la Ligue des champions 1992, l'équipe était sacrée championne d'Italie en 1991.

Un membre de la famille royale a la tête de ce projet ?

Le mail aurait été envoyé, non pas par l'émir du Qatar, mais par un membre de la famille royale qatarie nommé Khalid Faleh Al Thani. Ce dernier aurait récemment rédigé une lettre pour évoquer son vif intérêt pour l'acquisition de la Sampdoria. Il aurait fait aussi référence à une offre déjà formulée.

Un ancien joueur de la Juventus impliqué ?

Selon l'agence italienne, deux personnalités italiennes seraient impliquées dans ce projet. Le premier se nomme Ivano Bonetti. Passé par la Juventus, cet ancien joueur avait également porté le maillot de la Sampdoria. Le second serait Francesco Di Silvio, un homme qui œuvre dans le monde du cinéma. Affaire à suivre...