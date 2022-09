Foot - Mercato - PSG

PSG : Vitinha déjà menacé par une autre recrue du mercato ?

Publié le 19 septembre 2022 à 17h30 par La rédaction

Arrivé en provenance du FC Porto contre 40M€ cet été, Vitinha est l’une des grandes satisfactions depuis le début de la saison au PSG. Cependant, un autre joueur arrivé pour renforcer le milieu de terrain, Fabian Ruiz, a lui aussi réalisé une prestation plus qu’encourageante, et pourrait menacer le Portugais…

Vitinha est très clairement intouchable depuis son arrivée au sein du PSG. Très intéressant au milieu de terrain après sa signature pour 40M€ en provenance du FC Porto, l’international portugais fait déjà l’unanimité au sein du vestiaire et auprès des supporters. Ses performances parlent pour lui, et il semblait être parti pour former une belle paire au milieu de terrain avec Marco Verratti. Cependant, la bonne prestation d’une autre recrue pourrait bien menacer ce statut…

Fabian Ruiz, belle première

Pour sa première titularisation face à l’OL en Ligue 1, Fabian Ruiz a en effet réalisé un match très encourageant. Avec un total de 65 ballons touchés et 6 récupérations, l’international espagnol a aussi réussi 93% de ses passes au cours du match. Un bilan statistique plus qu’honorable pour sa première depuis sa signature en provenance du Napoli. Assez pour inquiéter Vitinha ?

PSG : Vitinha, Fabian Ruiz... Galtier justifie sa grande décision https://t.co/FFy9O82BPd pic.twitter.com/9U3vm6lJvy — le10sport (@le10sport) September 18, 2022

Une association Fabian Ruiz - Vitinha à venir ?

Au vu de la prestation de Fabian Ruiz, la question est effectivement en droit d’être posée. Cependant, la blessure de Marco Verratti pourrait bien entrer dans l’équation. Si l’indisponibilité de l’international italien n’est pas encore connue, Christophe Galtier a bien confirmé qu’il s’était blessé au cours du match OL-PSG. Une association Vitinha - Fabian Ruiz ne serait donc pas à écarter pour les prochaines rencontres, si la blessure de Verratti s’avère assez sérieuse pour nécessiter une absence de plus de deux semaines. Les prestations de ces deux recrues seront cependant à surveiller de très près, eux qui représentent désormais le nouveau visage de l’entre-jeu du PSG…