Foot - PSG

PSG : Galtier, Deschamps... L'annonce retentissante de Mbappé

Publié le 23 septembre 2022 à 11h30 par Amadou Diawara

Après la victoire de l'équipe de France face à l'Autriche ce jeudi soir, Kylian Mbappé est passé aux aveux. En effet, le numéro 7 du PSG a confié qu'il n'avait pas du tout le même rôle et le même statut en club et en sélection. Comme l'a souligné Kylian Mbappé, Christophe Galtier lui donne beaucoup moins de liberté que Didier Deschamps. De surcroit, le champion du monde français est contraint d'entrer dans une rotation au PSG.

Ce jeudi soir, la France l'a emporté face à l'Autriche (2-0) au stade de France. Une victoire acquise grâce à un grand Kylian Mbappé, très actif et auteur d'une réalisation. Après la rencontre, le numéro 10 des Bleus a comparé le rôle et le statut qu'il pouvait avoir en sélection et en club avec le PSG. Et comme l'a fait savoir Kylian Mbappé, Didier Deschamps le met plus en avant dans son équipe que Christophe Galtier.

PSG : Kylian Mbappé envoie un énorme message à Olivier Giroud https://t.co/vOo658H5Kq pic.twitter.com/uZ7HME6rZ5 — le10sport (@le10sport) September 23, 2022

«J’ai beaucoup plus de liberté ici»

« Je joue différemment, on me demande d’autre choses ici qu’on me demande en club. J’ai beaucoup plus de liberté ici. Le coach sait qu’il y a un numéro 9 comme Oliv' (Giroud) qui occupe les défenses. Moi, je peux me balader, aller dans l’espace, demander les ballons » , a confié Kylian Mbappé en zone mixte, avant d'en rajouter une couche.

«A Paris, c’est différent il n’y a pas ça»

« A Paris, c’est différent il n’y a pas ça, on me demande de faire le pivot, c’est différent », a ajouté Kylian Mbappé, avant de reconnaitre qu'il prenait tout de même « du plaisir partout » .

«Le coach dit qu'il y aura une rotation en club»