PSG : L'annonce fracassante de Mbappé sur son clash avec la FFF

Publié le 23 septembre 2022 à 08h30 par Amadou Diawara mis à jour le 23 septembre 2022 à 08h35

Depuis plusieurs mois, Kylian Mbappé bataille pour faire valoir ses droits à l'image en équipe de France. Alors que la FFF a accepté de revoir sa position sur le sujet, le numéro 10 tricolore a fait part de sa satisfaction. Par ailleurs, Kylian Mbappé a tenu à souligner qu'il s'agissait d'un combat collectif mené avec ses coéquipiers et qu'il était simplement en première ligne.

Déterminé à révolutionner la question des droits à l'image en équipe de France, Kylian Mbappé a refusé de participer à une séance photo au début de ce rassemblement avec les Bleus . Et grâce à sa mobilisation, le numéro 10 tricolore a obtenu gain de cause. En effet, la FFF a accepté de revoir sa convention sur les droits à l'image.

«Ce n'est pas moi qui ai trouvé des accords»

« Après des échanges concluants en présence des cadres de l’équipe de France, du président, du sélectionneur et d’un responsable du marketing, la Fédération Française de Football s’engage à réviser, dans les plus brefs délais, la convention inhérente aux droits à l’image qui la lie à ses joueurs en sélection » , a communiqué la FFF ce lundi soir.

«Depuis le début, c’était une démarche collective»

Après cette victoire face à la FFF, Kylian Mbappé a fait le job sur le terrain. En effet, l'attaquant du PSG a été l'un des grands artisans du succès français face à l'Autriche ce jeudi soir (2-0). Interrogé en zone mixte après la rencontre, Kylian Mbappé est d'ailleurs revenu sur la révolution à venir sur les droits à l'image en équipe de France.

«Me faire critiquer ne changera pas ma manière de jouer et de vivre»