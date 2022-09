Foot - Équipe de France

Équipe de France : Mbappé a fait une annonce à Deschamps

Publié le 20 septembre 2022 à 17h30 par Bernard Colas

Ce lundi, Kylian Mbappé a de nouveau refusé de prendre part à la séance photo de l’équipe de France, alors que la FFF avait annoncé qu’elle ne modifierait pas la convention des droits à l'image des joueurs. Depuis, la Fédération française de football s’est engagée à agir, amenant l’attaquant du PSG à participer sans problème à l’opération marketing organisée ce mardi, lui qui avait prévenu Didier Deschamps dans un premier temps.

Suite au refus de la Fédération française de football de modifier la convention des droits à l'image des joueurs, Kylian Mbappé a décidé dans un premier temps de ne pas honorer ses engagements avec les partenaires de l'équipe de France à Clairefontaine. Une position justifiée par l’attaquant du PSG dans un communiqué, dans lequel il expliquait lundi que lui « et ses représentants (...) regrettent vivement qu'aucun accord n'ait pu, comme demandé, être trouvé en amont de la Coupe du monde. »

Mbappé avait informé Deschamps

Une annonce qui n’a pas surpris Didier Deschamps puisque RMC révèle que Kylian Mbappé avait informé son sélectionneur dès lundi à Clairefontaine qu'il n'était toujours pas satisfait de la convention relative aux droits à l’image des internationaux tricolore et qu’un communiqué allait être publié.

La FFF « s’engage à réviser, dans les plus brefs délais, la convention inhérente aux droits à l’image »