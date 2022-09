Foot - PSG

PSG : Après la polémique, Mbappé enterre la hache de guerre

Publié le 20 septembre 2022 à 15h45 par Axel Cornic

Après un litige qui a semblé durer plusieurs mois, Kylian Mbappé et la Fédérations française de football on trouvé un terrain d’entente concernant les droits à l’image des joueurs de l’équipe de France. Après avoir boycotté les dernières opérations marketing, la star du PSG a d’ailleurs fait un geste ce mardi.

Si certains ont critiqué la FFF pour sa lenteur, un compromis semble enfin avoir été trouvé concernant les droit à l’image des joueurs de l’équipe de France. Un combat mené par Kylian Mbappé en personne et qui avait débuté il y a plusieurs mois déjà.

Mbappé a participé à l’opération marketing de ce mardi

Tout semble être rentré dans l’ordre. Comme annoncé par L’Équipe puis confirmé par RMC Sport , Kylian Mbappé aurait bel et bien participé à l’opération marketing organisée ce mardi, à Clairefontaine. Un signal d’apaisement envoyé par la star du PSG, alors que les tensions commençaient à se faire sentir.

« La Fédération Française de Football s’engage à réviser, dans les plus brefs délais, la convention inhérente aux droits à l’image qui la lie à ses joueurs en sélection »