CDM 2022 : Les enseignements de la dernière liste de Deschamps

Publié le 20 septembre 2022 à 02h10 par La rédaction

Didier Deschamps a communiqué sa liste pour les deux prochains match de Ligue des Nations ce jeudi. C'est un rassemblement crucial pour les Bleus puisque c'est le dernier avant la Coupe du monde qui débute fin novembre. Entre les blessures et les mauvaises performances de certains habitués, les premiers enseignements de cette liste peuvent être tirés.

Le sélectionneur de l'Équipe de France Didier Deschamps a décidé de faire appel à un groupe de 23 joueurs. Dans cette liste, on y retrouve trois nouveaux et l'on dénombre une multitudes d'absents. Pour certains joueurs, Deschamps leur a envoyé un mauvais signal en vue de la Coupe du monde au Qatar dans deux mois. Pour d'autres, à eux de profiter des blessures des cadres pour espérer être du voyage cet hiver.

La liste des 2️⃣3️⃣ Bleus appelés pour nos 2 derniers matchs de Nations League, avec 3️⃣ nouveaux visages : @BadiashileB, @YFofana19_ et Randal Kolo Muani 👋22/09 : 🇫🇷🇦🇹 au Stade de France 🏟25/09 : 🇩🇰🇫🇷 à Copenhague 🏟#FiersdetreBleus pic.twitter.com/jsrGWSt9Vz — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 15, 2022

Les grands perdants de la liste

De nombreux joueurs ont sans doute dit adieu à leur rêve de disputer la prochaine Coupe du monde. Présents lors du dernier rassemblement des Bleus , Lucas Digne, Moussa Diaby Boubacar Kamara ou encore Wissam Ben Yedder n'ont pas été retenu. Plus étonnant encore, des néo-internationaux les ont dépassé dans la hiérarchie. Randal Kolo-Muani a été préféré à Wissam Ben Yedder malgré la blessure de Karim Benzema, tandis que Youssouf Fofana a devancé Boubacar Kamara. Lucas Digne et Moussa Diaby paient quant à eux les frais du retour en forme de Ferland Mendy et d'Ousmane Dembélé. Leurs participations au Mondial semblent se compromettre.

Deschamps renouvelle sa confiance

Face à l'hécatombe de blessure dans le secteur défensif avec Presnel Kimpembe et Lucas Hernandez entre autres, Didier Deschamps a renouvelé sa confiance auprès de William Saliba et à même fait appel à Benoit Badiashile pour la première fois. Une convocation qui éloigne encore un peu plus Clément Lenglet d'un retour en Équipe de France. Déception également pour Wesley Fofana qui n'a toujours pas été appelé avec les A. Deschamps a également reconvoqué Jonathan Clauss ainsi que Christopher Nkunku, condamnant probablement définitivement Nordi Mukiele et Wissam Ben Yedder.

Des grands retours