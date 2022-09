Foot - Equipe de France

France : Deschamps fait une grosse annonce sur le retour de Pogba

Publié le 18 septembre 2022 à 13h15 par Jules Kutos-Bertin

Revenu à la Juventus cet été, Paul Pogba n’aura joué que deux matchs avant de se blesser. Opéré récemment, l’international français est très incertain pour la Coupe du Monde au Qatar. Interrogé sur la situation de son milieu de terrain, Didier Deschamps a assuré qu’il ne viendrait qu’à condition qu’il soit apte.

Depuis son retour à la Juventus, rien ne va pour Paul Pogba. Blessé d’entrée, l’international français a d’abord refusé de se faire opérer avant de revenir sur sa décision. Une opération qui pourrait le priver de Coupe du Monde, un problème de plus pour Pogba qui est mêlé dans une affaire judiciaire rocambolesque avec son frère, Mathias.

Hécatombe de blessures pour les Bleus

Alors que les blessures s’enchaînent pour l’équipe de France, Didier Deschamps a dû trouver des solutions rapides pour le dernier rassemblement des Bleus avant la Coupe du Monde. En attendant de savoir si Paul Pogba sera apte en novembre prochain…

Didier Deschamps sur la présence de Paul Pogba au Mondial : « Je connais bien Paul. Il va tout faire pour se rétablir le plus vite possible, mais il ne sera appelé que s'il est apte et compétiteur. Mais c'est trop tôt pour affirmer ça aujourd'hui. »(@telefoot_TF1) — Actu Foot (@ActuFoot_) September 18, 2022

« Il vient à condition qu’il soit apte et compétiteur »