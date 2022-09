Foot - Equipe de France

Equipe de France : Disasi, Fofana… Les surprises de Deschamps

Publié le 14 septembre 2022 à 20h30 par Jules Kutos-Bertin

Ce jeudi, Didier Deschamps annoncera la liste de l’équipe de France pour le dernier rassemblement avant la Coupe du Monde. Vu le nombre d’absents, le sélectionneur français devrait rappeler Dayot Upamecano et Clément Lenglet. Axel Disasi et Wesley Fofana pourraient, eux, connaître leur première convocation.

Après un mois de juin catastrophique, l’équipe de France se réunira à Clairefontaine dès la semaine prochaine pour le dernier rassemblement avant la Coupe du Monde au Qatar. Au programme, deux matchs contre l’Autriche et le Danemark. Mais pour cette dernière répétition, Didier Deschamps doit faire face à une hécatombe de blessures. Paul Pogba, Karim Benzema, Lucas Hernandez, Kingsley Coman, Presnel Kimpembe, Ibrahima Konaté : les absents sont nombreux.

Upamecano et Lenglet de retour ?

Pour compenser ces manques, Didier Deschamps va devoir repenser sa liste. A en croire les informations de RMC Sport , Raphaël Varane, Jules Koundé et William Saliba devraient être présents en défense. Touché ce mardi contre le FC Barcelone, Benjamin Pavard est optimiste quant à sa présence dans la liste. Vu les absences en défense, Clément Lenglet et Dayot Upamecano pourraient faire leur grand retour avec les Bleus . A gauche, pas de changement puisque Lucas Digne et Théo Hernandez devraient être appelés par Didier Deschamps. C’est sur le flanc droit qu’il y a un petit doute puisqu’une réflexion existe entre Nordi Mukiele, le défenseur du PSG, et Jonathan Clauss, celui de l’OM.

Disasi et Fofana, possibles surprises