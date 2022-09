Foot - Equipe de France

Après la polémique Pogba, Deschamps doit gérer d’autres galères

Publié le 14 septembre 2022 à 15h30 par Axel Cornic

A quelques jours de sa liste pour la Ligue des Nations et à seulement quelques semaines de la Coupe du monde au Qatar, Didier Deschamps doit faire face à énormément de problèmes. Après la grosse polémique impliquant Kylian Mbappé et Paul Pogba, le sélectionneur voit ses cadres rejoindre l’infirmerie les uns après les autres.

Les défenses de titre ne sont en général pas faciles et on ne peut pas dire que la préparation de l’équipe de France soit simplifiée. Voilà quelques semaines déjà qu’une énorme polémique fait rage autour de Paul Pogba, qui serait impliqué dans une affaire d’extorsion de fonds et de racket. Une enquête aurait été ouverte, mais la facette la plus étrange de ce dossier concerne surtout une histoire de maraboutage à l’encontre de Kylian Mbappé, que Pogba a toutefois nié en bloc. « Au jour d'aujourd'hui, je préfère faire confiance à la parole d'un coéquipier » a récemment confié Mbappé. « Il m’a appelé et m’a donné sa version des faits, à l’heure où je parle c'est sa parole contre la parole de son frère, je vais faire confiance à mon coéquipier ». A noter que selon les indiscrétions de France Info , Pogba aurait reconnu avoir versé de l’argent à un marabout, mais plutôt pour une association humanitaire qui vient en aide à des enfants d'Afrique.

L’interminable calvaire de Pogba

Pour ne rien arranger, Paul Pogba s’est également blessé ! Alors que la Juventus lui avait conseillé de se faire opérer au ménisque dès le mois de juillet, le milieu tricolore a décidé d’opter pour une thérapie conservatrice… qui a fait plus de bien que de mal, puisqu’il a finalement dû se faire opérer en ce mois de septembre. « La lésion était complexe, car le tissu était fragmenté » a révélé à Tuttosport le docteur Roberto Rossi, qui a justement opéré Pogba. « La thérapie conservatrice ? Disons qu’elle n’a pas marché. Au contraire, la lésion s’est même aggravée ». Du côté de Turin on a envoyé des messages très pessimiste récemment, expliquant que Pogba n’allait pas revenir avant le mois de janvier prochain.

Pas moins de sept forfaits pour la Ligue des nations

Si seulement c’était le seul problème. Car Didier Deschamps doit faire face à de nombreux autres problèmes, avec une hécatombe de blessures. Si on prend en compte Paul Pogba, ils sont sept à avoir déjà dû déclarer forfait pour les deux derniers matchs de la Ligue des Nations face à l’Autriche et au Danemark, qui se dérouleront le 25 et le 29 septembre prochain. Au Bayern Munich, on retrouve Kingsley Coman et Lucas Hernandez, qui s’est blessé aux adducteurs lors de la victoire sur le FC Barcelone en Ligue des Champions (2-0). On peut y ajouter Presnel Kimpembe du PSG, Ibrahima Konaté de Liverpool, Thomas Lemar de l’Atlético de Madrid et N’Golo Kanté de Chelsea. Pour ce dernier, il devrait retrouver le chemin du retour dans une quinzaine de jours.

Le cas Benzema est suivi de très près