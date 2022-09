Foot - Equipe de France

Équipe de France : Dembélé, Giroud… Deschamps réserve des surprises

Publié le 11 septembre 2022 à 14h30 par Thomas Bourseau

L’Équipe de France va disputer deux matchs de Ligue des nations les 22 et 25 septembre. Cependant, ce n’est pas l’enjeu de la compétition qui fait beaucoup parler, mais plutôt l’allure de la liste de convoqués de Didier Deschamps, qui sera la dernière avant la définitive de la Coupe du monde pour le Qatar en novembre prochain. Ousmane Dembélé devrait faire son retour lorsque le cas Olivier Giroud serait étudié. Cependant, aucun nouveau ne serait attendu.

Le jeudi 15 septembre prochain, Didier Deschamps pourrait bien révéler de gros indices pour sa liste définitive de sélectionnés avant le Mondial au Qatar. En effet les 22 et 25 septembre prochain, l’Équipe de France sera opposée à l’Autriche et au Danemark pour le compte de la Ligue des nations. Ce rassemblement sera le dernier avant la Coupe du monde qui débutera le dimanche 20 novembre.

Pas de retour de Tolisso

À quoi faut-il s’attendre ? Depuis quelque temps, certains ont fait leur trou en Équipe de France. C’est le cas de William Saliba et de Matteo Guendouzi qui ont pris part aux deux derniers rassemblements des Bleus. Pire, pour Aurélien Tchouaméni, il semblerait que le milieu de terrain transféré au Real Madrid cet été soit devenu indéboulonnable d’autant plus que Paul Pogba est blessé et que N’Golo Kanté est aussi écarté des pelouses pour des soucis musculaires. L’occasion pour Corentin Tolisso de faire son grand retour dans la liste de Didier Deschamps ? C’est le souhait premier du champion du monde tricolore qui a d’ailleurs fait part de l’objectif Mondial lors de sa conférence de presse de présentation à l’OL en juillet dernier. « C'est quelque chose de bien pour moi, pour mon objectif personnel qui est d'aller à la Coupe du monde 2022 » . Cependant, Tolisso ne devrait pas effectuer son grand retour, le staff technique de Didier Deschamps estimant que le milieu de terrain est trop juste physiquement d’après les informations divulguées par Téléfoot .

Le cas Giroud passé à la loupe

Quelque peu écarté depuis la fin de l’Euro à l’été 2021, Olivier Giroud avait pris part au rassemblement de mars dernier avec l’Équipe de France et avait d’ailleurs inscrit un but face à la Côte d’Ivoire et l’Afrique du sud. En juin, Giroud n’était pas de la partie pour la Ligue des nations. Se pourrait-il qu’avec la blessure de Karim Benzema, Didier Deschamps décide de faire appel à l’attaquant du Milan AC ? En pleine forme avec les Rossoneri , Giroud serait toujours un sujet de discussion entre Didier Deschamps et son staff d’après Téléfoot . À ce jour, Olivier Giroud pourrait être appelé, mais rien ne serait tranché alors que la blessure de Benzema semble évoluer dans le bon sens.

Real Madrid : Ancelotti lance un avertissement à Deschamps pour Benzema https://t.co/jBsJv3JKhf pic.twitter.com/kP5ZLBqR4c — le10sport (@le10sport) September 10, 2022

Ousmane Dembélé sur le retour ?

Malgré une très belle deuxième partie de saison avec le FC Barcelone lors de l’exercice précédent, Ousmane Dembélé n’a pas été appelé par Didier Deschamps que ce soit lors du rassemblement de mars ou de juin. La dernière apparition de Dembélé remonte à l’Euro 2021 et le nul concédé face à la Hongrie (1-1) au cours duquel le champion du monde s’était blessé. Continuant sur sa lancée de la fin de saison dernière, Ousmane Dembélé devrait effectuer son grand retour en Équipe de France selon Téléfoot .

Didier Deschamps ne va pas innover