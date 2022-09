Foot - Real Madrid

Le gros aveu de Carlo Ancelotti sur Karim Benzema

Publié le 11 septembre 2022 à 18h45 par La rédaction

Au cours de la première journée de Ligue des Champions, le Real Madrid a montré de très belles choses, mais a perdu son capitaine. En effet, Karim Benzema est sorti sur blessure au cours de la rencontre. Et le Real Madrid se retrouve ainsi sans son goleador. Mais Carlo Ancelotti semble satisfait des performances de son équipe, même sans sa star.

Le Real Madrid arrivera-t-il a performer sans Karim Benzema ? Le serial buteur madrilène est en effet hors course pour plusieurs semaines. L’attaquant français s’est blessé lors de la première journée de Ligue des Champions, et n’a pas pu fouler la pelouse du Bernabeu face à Majorque. Pourtant, le Real Madrid a réussi à passer 4 buts à son adversaire et à s’imposer. Pour le plus grand plaisir de Carlo Ancelotti.

Mercato - Real Madrid : Coup de tonnerre pour l'avenir d'Ancelotti ? https://t.co/Jl4U4Fjsc3 pic.twitter.com/UZlg6lU5z0 — le10sport (@le10sport) September 10, 2022

« L’équipe a été capable de compenser le manque de Karim »

Ainsi, en conférence de presse après le match, l’entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti est revenu sur la façon dont les attaquants parviennent à remplacer Karim Benzema. « Nous nous en sortons très, très bien. L’équipe a été capable de compenser le manque de Karim » a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Marca.

« Nous espérons le revoir bientôt »