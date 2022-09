Foot - Real Madrid

Real Madrid : À Madrid, on voit grand pour Eden Hazard

Publié le 11 septembre 2022 à 14h15 par Thomas Bourseau mis à jour le 11 septembre 2022 à 14h16

Quelque peu écarté les saisons dernières pour des raisons physiques, mais aussi par rapport à des choix du coach, Eden Hazard reste sur une belle performance en Ligue des champions avec un but et une passe décisive. De quoi permettre au Real Madrid de s’enflammer pour son retour au top niveau.

« Eden Hazard ? Ça marche bien. Il aura un rôle plus important que l'an dernier. Après trois matchs, il est difficile de faire un bilan de la saison » . Voici le message que faisait passer Carlo Ancelotti en conférence de presse au début du mois de septembre alors qu’Eden Hazard ne sortait que d’une entrée en jeu de 8 minutes face au Celta Vigo et d’un match complet sur le banc face à l’Espanyol. Ayant une nouvelle fois regardé ses coéquipiers prendre le meilleur sur le Betis Séville (2-1) le 3 septembre dernier, Hazard a remplacé un Karim Benzema blessé face au Celtic Glasgow (3-0) et a inscrit un but pour une passe décisive délivrée à Luka Modric.

Le Real Madrid rappelle qu’Hazard était «l’un des meilleurs joueurs du monde» au moment de son transfert

Comme l’entraîneur du Real Madrid l’a souligné lors d’un point presse ces derniers jours, Eden Hazard aura l’occasion de plus se montrer que la saison dernière avec les Merengue lors de cet exercice. L’occasion pour Emilio Butragueño de rappeler le talent qu’est Hazard au cours d’une entrevue avec Real Madrid TV.« Quand il est arrivé, il était l'un des meilleurs joueurs du monde. Il comprend très bien le jeu, il a beaucoup de ressources, beaucoup de qualité ».

« Il apporte de la clarté et il nous aidera »