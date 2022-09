Foot - Real Madrid

Real : Après la panique, nouveau rebondissement pour Karim Benzema

Publié le 7 septembre 2022 à 16h45 par Jules Kutos-Bertin

Sorti sur blessure mardi soir lors du match entre le Real Madrid et le Celtic Glasgow pour la première journée de Ligue des Champions, Karim Benzema a inquiété tout son club. Finalement, sa blessure au genou ne serait pas si grave, l’international français ne devrait manquer que dix jours de compétition au maximum.

Dans une première soirée de Ligue des Champions où les attaquants ont brillé, le Real Madrid (et l’équipe de France dans le même temps) s’est fait une très grosse frayeur. Avant la demi-heure de jeu, Karim Benzema est sorti sur blessure suite à un problème au genou lors du match contre le Celtic Glasgow. A quelques mois de la Coupe du Monde et dans une période où les rencontres s’enchaînent, l’inquiétude n’a pas tardé à apparaître.

Le Real Madrid s’est inquiété

« Nous ne savons encore rien. Après un corner, j'ai pris le ballon et le lui ai passé et il a senti quelque chose au niveau de son genou... espérons que ce ne soit rien de grave parce que Karim, quand il a une blessure, n'a pas l'habitude de forcer et sort du terrain », regrettait déjà Thibaut Courtois après la rencontre.

🚨| JUST IN: Karim Benzema suffers from bursitis in his right knee. He will be out for 7-10 days. @diarioas — Madrid Xtra (@MadridXtra) September 7, 2022

Rien de grave pour Benzema