En pleine polémique, Deschamps annonce une grande nouvelle à Pogba

Publié le 17 septembre 2022 à 22h10 par Hugo Chirossel

Alors que la Coupe du Monde se rapproche, l’équipe de France affrontera l’Autriche et le Danemark les 22 et 25 septembre prochains en Ligue des Nations. Didier Deschamps a dévoilé la liste des joueurs convoqués, où ne figure pas Paul Pogba. Le milieu de la Juventus, blessé, n’est pas certain qu’il d'être rétabli pour la compétition.

Présent jeudi en conférence de presse, Didier Deschamps a forcément été interrogé sur le cas Paul Pogba. Alors qu’il est au beau milieu d’une affaire l’opposant notamment à son frère aîné, Mathias, le joueur de la Juventus est éloigné des terrains. Sa participation à la Coupe du Monde est remise en question. Interrogé par RTL , Didier Deschamps en a remis une couche à ce sujet.

« Aujourd'hui il est impossible de pouvoir affirmer quoi que ce soit »

Le sélectionneur de l’équipe de France a expliqué que lui et ses adjoints prévoyaient toujours un, voir plusieurs plans de secours. « O n parle d’un joueur majeur, important, un cadre, un leader, mais aujourd’hui il est impossible de pouvoir affirmer quoi que ce soit. Je le connais bien, il va tout faire pour se rétablir dans les meilleures conditions, le plus rapidement possible (...) Je n’ai pas les réponses aujourd’hui », a-t-il confié.

« Je prendrai les joueurs qui sont aptes à être sur le terrain »