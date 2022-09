Foot - Equipe de France

Deschamps calme tout le monde pour Pogba

Publié le 16 septembre 2022 à 03h30 par Arthur Montagne

Présent en conférence ce jeudi, Didier Deschamps n’a pas échappé aux questions sur la situation de Paul Pogba qui pourrait bien rater la Coupe du monde à cause de sa blessure. Mais le sélectionneur semble dans le flou.

Blessé, Paul Pogba sera absent plusieurs semaines et risque de rater la Coupe du monde qui se disputera en fin d'année au Qatar. Une incertitude plane donc sur la présence de l'ancien Mancunien au Mondial avec l'équipe de France. Présent en conférence de presse, Didier Deschamps s'est ainsi prononcé sur cette situation et il est sûr d'une seule chose. Paul Pogba ne sera convoqué que s'il est apte à 100%.

«Le nombre de joueurs qui seront là, ils seront tous prêts à jouer»

« Non, il ne viendra pas s'il est pas apte. Si c'est venir pour venir... Lui non plus ne veut pas ça. C'est pas concevable. Le nombre de joueurs qui seront là, ils seront tous prêts à jouer. il peut y avoir des disparités sur le plan athlétique. Après c'est une question par rapport à la concurrence, il ne viendra pas juste parce qu'il fait partie des cadres. Ceux qui seront sélectionnés seront aptes à répondre à ces exigences »

