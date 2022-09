Foot - PSG

PSG : Après un passage à vide, Messi passe aux aveux

Publié le 25 septembre 2022 à 06h00 par Thomas Bourseau

Depuis son arrivée au PSG, il y a eu deux Lionel Messi. Celui de la saison passée, qui se cherchait et celui de cet exercice qui se montre à la fois décisif et régulier dans ses performances. Ayant traversé une période délicate, Messi est revenu sur son retour en forme.

Après 21 longues et prospères années passées à Barcelone, Lionel Messi a quitté son club de toujours en pleurs le 8 août 2021 lors d’une conférence de presse d’adieu au Camp Nou. Alors forcément, l’adaptation dans un nouveau club et dans une nouvelle ville ne s’est pas faite du jour au lendemain pour la légende vivante du FC Barcelone.

«J'ai eu une mauvaise période, je ne me suis jamais vraiment trouvé»

Lors de sa première saison au PSG, Lionel Messi n’a été que l’ombre du joueur qu’il a été au FC Barcelone. Et ce n’est pas le principal intéressé qui affirmera le contraire. Après son doublé inscrit dans la nuit de vendredi à samedi face à Honduras (3-0), Messi a reconnu avoir eu des problèmes d’adaptation la saison passée. « Je me sens bien, je me sens différent de l'année dernière. Je savais que ça allait être comme ça. Je l'ai déjà dit. J'ai eu une mauvaise période, je ne me suis jamais vraiment trouvé ».

Mercato - PSG : La vérité éclate pour le transfert de Messi à Barcelone https://t.co/ZsuUofJX0N pic.twitter.com/q0TtAoFt6d — le10sport (@le10sport) September 24, 2022

« Je suis arrivé avec une tête différente »

Pour TyC Sports , Lionel Messi a cependant affirmé être revenu au PSG cet été avec d’autres dispositions et surtout avec un état d’esprit bien différent. Et le reste s’est fait naturellement au PSG. « Cette année est différente. Je suis arrivé avec une tête différente, plus à l'aise avec le club, le vestiaire, mes coéquipiers, le jeu. La vérité est que je me sens très bien. Je recommence à m’amuser ».

Messi est de retour à son meilleur niveau

Et les statistiques parlent d’elles-mêmes. Depuis le début de la saison, Lionel Messi a inscrit 6 buts tout en délivrant 8 passes décisives toutes compétitions confondues sous la tunique du PSG.