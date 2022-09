Foot - PSG

PSG : Après sa sortie fracassante, Kylian Mbappé est recadré

Publié le 24 septembre 2022 à 19h30 par Thomas Bourseau

Buteur avec l’Équipe de France jeudi soir, Kylian Mbappé a tenté 14 dribbles dans une position hybride au sein de l’attaque des Bleus. Une première depuis la demi-finale du Mondial face à la Belgique. L’occasion pour le joueur de pointer du doigt sa différence de rôle avec le PSG. Emmanuel Petit a recadré le champion du monde pour son énième déclaration publique.

Jeudi soir grâce à la victoire face à l’Autriche (2-0), Kylian Mbappé a inscrit son 28ème but en Équipe de France et a donc intégré le top 10 des meilleurs buteurs de l’histoire des Bleus. Au terme de la rencontre, le champion du monde a expliqué avoir plus de « liberté » en sélection qu’en club où on lui « demande de faire le pivot ».

Campos avait promis autre chose à Mbappé sur le mercato

Une déclaration qui a fait couler beaucoup d’encre dans la presse, mais qui se justifie selon Loïc Tanzi par les promesses non tenues du conseiller football Luis Campos et de la direction du PSG sur le mercato au sujet du recrutement d’un numéro 9 fixe et axial comme Robert Lewandowski ou Gianluca Scamacca d’après le journaliste de L’Équipe .

Mbappé n’est pas heureux, mais a accepté de jouer où le PSG lui demande

En outre, Loïc Tanzi a fait savoir sur le plateau de L’Équipe de Greg qu’il n’était pas heureux d’être bridé dans ce rôle axial au PSG, mais qu’il l’avait accepté. « Il jouera dans l’axe jusqu’à la fin de saison, mais il n’est pas content de jouer à ce poste ».

« Qu'il aille dire ce qu'il a à dire à son entraîneur, droit dans les yeux »