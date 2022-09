Foot - PSG

PSG : Nasser Al-Khelaïfi enchaine les clashs

Publié le 24 septembre 2022 à 18h30 par Jules Kutos-Bertin

Toujours en guerre contre les clubs espagnols, Nasser Al-Khelaïfi s’est de nouveau payé le FC Barcelone et le Real Madrid. Après sa déclaration sur le mercato contesté du Barça, le président du PSG a lâché une petite punchline sur la victoire du Real Madrid en Ligue des Champions en faisant référence à la Superligue.

Après une saison difficile, le PSG a effectué de très gros changements. Mauricio Pochettino et Leonardo ont été remerciés alors que Christophe Galtier et Luis Campos ont pris leur place. Pour le moment, cette petite révolution s’avère payante vu le début de saison satisfaisant du club de la capitale. Pas de quoi s’enflammer pour autant, surtout que certaines crises d’égos commencent à apparaître entre Neymar et Kylian Mbappé.

Le mercato du Barça critiqué

Pour Nasser Al-Khelaïfi, le début de saison est satisfaisant, de quoi le conforter dans son choix de revoir plusieurs choses en interne. En parallèle, le président du PSG continue ses clashs à répétition avec le FC Barcelone et le Real Madrid. Sans citer le nom du club, Nasser Al-Khelaïfi s’est payé le Barça. « Les nouvelles règles de viabilité financière sont un développement positif. Les règles permettent de contrôler les coûts. Ils encouragent les investissements et les nouveaux investisseurs. Ils contribueront à assurer la pérennité du football. Mais nous devons être prudents ; des niveaux d'endettement dangereux et l'injection de capitaux de manière magique ne constituent pas une voie durable. Nous devons penser à long terme, et non à court terme », a lâché le patron du PSG.

🎙️ AL-KHELAIFI 'carga' contra el REAL MADRID:💥 "Es EXTRAÑO que celebren ganar la Champions cuando van en contra de ella" pic.twitter.com/SOa39tqXpX — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 24, 2022

Nasser Al-Khelaïfi en rajoute une couche sur le Real Madrid