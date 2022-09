Foot - PSG

PSG : Neymar-Mbappé, le clash repart de plus belle

Publié le 24 septembre 2022 à 10h00 par Jules Kutos-Bertin

Meilleurs amis lors de leur arrivée au PSG, Neymar et Kylian Mbappé ont vu leur relation changer. Depuis la prolongation de l’attaquant français et la fameuse histoire du penalty gate, les deux stars parisiennes semblent avoir pris de la distance, ce qui se confirme par la dernière déclaration de Neymar.

Arrivés le même été au PSG, Neymar et Kylian Mbappé ont d’abord été grands amis. Sur le rectangle vert, leur complicité est naturelle, comme leur talent. Même si le Brésilien a souvent été embêté par les blessures, dès que les deux ont été alignés ensemble, leur association a toujours permis au PSG d’être redoutable offensivement. Mais depuis, quelques choses ont changé.

Prolongation, penalty gate… Les étapes du clash

Même si Neymar est étincelant depuis le début de saison et que Kylian Mbappé reste constant au niveau statistiques, leur relation n’est plus la même. Un changement de situation qui a démarré lors de la prolongation au PSG en grande pompe de Mbappé qui devient le visage du club de la capitale, reléguant Neymar au second rôle. Derrière, il y a eu le fameux penalty gate. Face à Montpellier, Mbappé n’avait pas voulu donner le second pénalty du match à Neymar alors qu’il avait manqué le premier. « Avec Neymar, je pense que c’est notre sixième année ensemble. On a toujours eu une relation comme celle-là. Basée sur le respect mais toujours avec des moments comme cela, où il y a des instants plus froids et d’autres un peu plus chauds. Il y a des périodes où l’on va être les meilleurs amis et des fois où on se parle moins. C’est la nature de notre relation qui est comme cela », reconnaissait Kylian Mbappé avant le match contre la Juventus.

Here’s Neymar when asked about Kylian Mbappé after Brazil game tonight. 🇧🇷🇫🇷 #PSGHere @ojbsports question and Ney’s answer ⤵️🎥pic.twitter.com/Zo1s55dBWx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 23, 2022

Neymar esquive une question sur Mbappé