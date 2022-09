Foot - PSG

PSG : Kylian Mbappé interpelle un autre attaquant avant le Qatar

Publié le 23 septembre 2022 à 18h30 par Amadou Diawara

Etincelant ce jeudi soir avec l'équipe de France, Olivier Giroud a permis aux Bleus de l'emporter face à l'Autriche. A l'issue de la partie, les éloges se sont multipliés pour le numéro 9 des Bleus. En effet, Kylian Mbappé et Didier Deschamps ont tenu à rendre un vibrant hommage à Olivier Giroud.

Privé de Karim Benzema, blessé, l'équipe de France a pu compter sur Olivier Giroud ce jeudi soir. Aligné d'entrée par Didier Deschamps face à l'Autriche, le numéro 9 français a permis à son équipe de l'emporter (2-0) grâce à son but et sa passe décisive pour Kylian Mbappé. D'ailleurs, l'attaquant du PSG n'a pas manqué de rendre hommage à Olivier Giroud après la rencontre. « Olivier Giroud ? On s’est bien entendus, c’était une super rencontre, même avec Antoine (Griezmann), car il a joué plus haut aujourd’hui. On a réussi à combiner, à parler le même football, c’était satisfaisant. En plus, il a pu marquer et se rapprocher du record de Titi (ndlr : Thierry Henry). Je pense que, pour lui, c’est une bonne soirée » , s'est réjoui Kylian Mbappé, avant d'ajouter.

«Quand t’es le deuxième meilleur buteur de l’équipe de France, t’es un plus»

« Un plus pour nous ? Bien sûr ! Quand t’es le deuxième meilleur buteur de l’équipe de France, si t’es pas un plus, tu ne seras jamais un plus ! Il nous a encore rendu service aujourd’hui », a déclaré Kylian Mbappé en zone mixte.

«Il a pu marquer et se rapprocher du record de Titi»

Même son de cloche du côté de Didier Deschamps, qui a également fait l'éloge d'Olivier Giroud en zone mixte. « (Comment interprétez-vous l’ovation du stade à la sortie d’Olivier Giroud ?) Je ne l’interprète pas. Je suis très content pour Olivier. Il le mérite. Il a eu des périodes où c’était plus compliqué pour lui, où il avait peu ou rien en club, et il continuait avec nous en étant bon. Il a participé à beaucoup d’actions offensives, c’est très bien pour lui et pour nous » , s'est enflammé le sélectionneur des Bleus , avant de se prononcer sur la possible convocation d'Olivier Giroud pour le Mondial au Qatar.

«Je suis très content pour Olivier, il le mérite»