PSG : Kylian Mbappé envoie un énorme message à Olivier Giroud

Publié le 23 septembre 2022 à 10h00 par Amadou Diawara

Ce jeudi soir, Olivier Giroud a encore fait forte impression avec l'équipe de France face à l'Autriche de David Alaba. Alors que le buteur du Milan AC a inscrit un but et lui a délivré une passe décisive, Kylian Mbappé n'a pas tari d'éloges à son égard.

Privé de Karim Benzema, blessé, l'équipe de France a pu compter sur Olivier Giroud face à l'Autriche. Titularisé par Didier Deschamps ce jeudi soir, le buteur du Milan AC a été l'un des grands artisans de la victoire des Bleus (2-0).

«On a réussi à combiner, à parler le même football, c’était satisfaisant»

En effet, Olivier Giroud a inscrit un but et a délivré une passe décisive à son compère d'attaque Kylian Mbappé. Interrogé en zone mixte après la rencontre, l'attaquant du PSG a tenu à rendre hommage au numéro 9 de l'équipe de France.

«Quand t’es le deuxième meilleur buteur de l’équipe de France, si t’es pas un plus...»

« Olivier Giroud ? On s’est bien entendus, c’était une super rencontre, même avec Antoine (Griezmann), car il a joué plus haut aujourd’hui. On a réussi à combiner, à parler le même football, c’était satisfaisant. En plus, il a pu marquer et se rapprocher du record de Titi (ndlr : Thierry Henry). Je pense que, pour lui, c’est une bonne soirée » , a confié Kylian Mbappé, avant d'en rajouter une couche.

«Il nous a encore rendu service aujourd’hui»