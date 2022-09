Foot - PSG

Après le feuilleton avec Wanda Nara, Icardi met les choses au clair

Publié le 22 septembre 2022 à 19h30 par Pierrick Levallet

Cela fait quelques mois maintenant que le couple entre Mauro Icardi et Wanda Nara fait parler de lui. Les deux amoureux sont au coeur de nombreuses spéculations quant à leur relation. De ce fait, l’attaquant du PSG prêté à Galatasaray a tenu à mettre les choses au clair sur son couple avec sa femme et agent.

Depuis plusieurs mois maintenant, le couple Mauro Icardi - Wanda Nara est en proie à de nombreuses rumeurs. En août dernier, la presse argentine en rajoutait une couche avec un audio diffusé dans l’émission Los Angeles de la manana où l’on entend la femme et agent de l’Argentin dire qu’elle allait mettre un terme à sa relation avec l’attaquant du PSG prêté à Galatasaray. « Bonjour Carmen, je suis venue en Argentine car je suis en train de divorcer avec Mauro. Je suis en train d’organiser ça. Je vais rester quelques jours de plus puis je reviendrai pour te prendre le billet et tout ce dont tu as besoin. J’organise les choses pour le divorce car je n’en peux plus, j’ai demandé le divorce » pouvait-on entendre. Finalement, Mauro Icardi a rapidement démenti l’information sur ses réseaux sociaux.

Transferts - PSG : Une grosse vérité éclate sur le mercato d’Icardi https://t.co/tgiaqrakAU pic.twitter.com/Fo2BmywUbe — le10sport (@le10sport) September 22, 2022

«Nous ne sommes pas séparés»

Mais aujourd’hui encore, le joueur de 29 ans fait face à de nombreuses questions sur son couple avec Wanda Nara. Mauro Icardi a alors tenu à mettre les choses au clair sur Instagram . « Comme on me l'a déjà demandé mille fois, mettons les choses au clair maintenant... Non ! Nous ne sommes pas séparés. Elle termine un contrat de travail en Argentine et dans quelques jours elle rentrera à la maison, elle nous manque beaucoup, aux enfants et à moi » affirme-t-il.

«Je t'aime Wanda»