PSG : Mbappé, Neymar, Messi… Il n’en revient toujours pas

Publié le 22 septembre 2022 à 01h15 par Thibault Morlain

Cet été, le PSG a également pris l’accent espagnol avec les arrivées de Fabian Ruiz et Carlos Soler. Ce dernier a été recruté du côté de Valence, venant ainsi renforcer le groupe de Christophe Galtier. Le voilà désormais aux côtés de Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé. Et après quelques semaines au PSG, Soler est toujours dans un rêve.

Lors du dernier marché des transferts, la cerise sur le gâteau au PSG a été l’arrivée de Carlos Soler le dernier jour. Alors que son nom n’avait quasiment pas circulé aux abords du Parc des Princes, l’Espagnol a été recruté en provenance de Valence. Un renfort de qualité pour Galtier puisque Soler était l’un des joueurs majeurs de la Liga avec le club Che.

« Maintenant, je suis leur coéquipier »

Désormais, Carlos Soler est donc au PSG où il côtoie notamment Neymar et Lionel Messi au quotidien. Un grand changement pour l’Espagnol, qui avait l’habitude de voir ces joueurs à la télévision depuis des années. « C’est surprenant car quand j’étais petit, je regardais Messi et Neymar, maintenant, je suis leur coéquipier », a expliqué Soler pour Deportes Cuatro .

« Mbappé est un très grand joueur »