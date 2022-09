Foot - Équipe de France

France : Mbappé réclame une révolution, il reçoit une réponse

Publié le 22 septembre 2022 à 20h00 par Bernard Colas

Cette semaine, Kylian Mbappé n’a pas revu sa position au sujet des droits à l’image des internationaux français, décidant de boycotter un shooting marketing. Finalement, la FFF a accepté de réviser la convention sur le sujet, et l’attaquant du PSG a bien participé à la séance photo prévue ce mardi. Chef du service communication de Volkswagen, Jean-Manuel Caparros s’est prononcé sur ce sujet suscitant désormais l’intérêt du grand public.

En refusant une nouvelle fois de prendre part à la séance photo programmée avec les sponsors des Bleus , Kylian Mbappé a placé la Fédération française de football sous pression, alors que la star du PSG réclamait du changement concernant le droit à l’image des joueurs depuis de nombreux mois. Déjà empêtrée dans plusieurs affaires, la FFF a décidé d’agir rapidement, en annonçant quelques heures après la publication du communiqué de Kylian Mbappé qu’elle s'engageait à réviser la convention sur les droits d'image des Bleus . « Après des échanges concluants en présence des cadres de l'équipe de France, du président, du sélectionneur, et d'un responsable du marketing, la Fédération française de football s'engage à réviser, dans les plus brefs délais, la convention inhérente aux droits à l'image qui la lie à ses joueurs en sélection », pouvait-on notamment lire dans le communiqué de la 3F.

Mbappé taclé après son bras de fer avec la FFF

Kylian Mbappé, soutenu par ses coéquipiers, a donc obtenu gain de cause dans ce dossier épineux qui ne laisse aucune partie indifférente. C’est notamment le cas d’Alain Béral, vice-président de KFC, pointant du doigt un « caprice » du champion du monde tricolore, en pleine « crise de jeunesse » selon lui. Une position loin d’être partagée par tous les sponsors des Bleus .

« Je m’inscris en faux sur ce qui a pu être dit sur Kylian Mbappé »

Alors que KFC a depuis signalé que les déclarations d’Alain Béral « relèvent d'opinions personnelles, mais ne reflètent en aucun cas la position de l'entreprise », Volkswagen a pour sa part soutenu Kylian Mbappé par le biais de son chef du service communication. « Nous, on a fait un grand bout de chemin avec eux. C’est un partenaire. La relation est bien enracinée. Je ne peux pas juger l’attitude de Mbappé. Mais je m’inscris en faux sur ce qui a pu être dit sur lui », a notamment confié Jean-Manuel Caparros dans un entretien accordé à RMC .

« Qu’on ait tel ou tel joueur, ce n’est pas si important que ça »