Foot - Equipe de France

France : Avant la Coupe du Monde, Deschamps interpelle Giroud

Publié le 21 septembre 2022 à 21h00 par Jules Kutos-Bertin

Barré par la concurrence de Karim Benzema, Olivier Giroud a vu son temps de jeu en équipe de France diminuer. De retour en raison de la blessure du Madrilène, l’attaquant du Milan AC a reçu un message clair de la part de Didier Deschamps, notamment sur son statut.

Même s’il empile les buts avec le Milan AC, Olivier Giroud n’est plus l’option numéro une de Didier Deschamps en équipe de France. Pire, quand Karim Benzema est convoqué, l’ancien attaquant de Chelsea doit faire l’impasse sur la sélection. Avec la blessure récente du buteur du Real Madrid, Giroud aura l’occasion de se montrer. Mais avant le premier match contre l’Autriche, Didier Deschamps lui a envoyé un gros message.

« Je ne sais pas ce qu'il vous dit, à la limite ça ne m'intéresse pas »

Interrogé sur sa relation avec Giroud, Deschamps a utilisé des mots forts. « Je ne sais pas ce qu'il vous dit, à la limite ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est les échanges et les discussions que je peux avoir avec lui. Après les joueurs s'expriment... De tout temps, je sais comment ça fonctionne. Et c'est valable pour nous, je vais me mettre dedans. Entre dire et faire, il y a un parcours... Qui n'est pas impossible. Je ne dis pas que ce n'est pas possible. Mais ça fera partie de mes réflexions dans le futur proche », a lancé le sélectionneur des Bleus dans des propos relayés par RMC Sport.

Deschamps compte sur Giroud