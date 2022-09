Foot - Équipe de France

France : Un malaise entre Mbappé et Deschamps ? La réponse

Publié le 20 septembre 2022 à 20h30 par Bernard Colas

Ce lundi, Kylian Mbappé a fait savoir dans un communiqué qu’il ne comptait pas participer à une opération de sponsoring, affichant ainsi son désaccord avec la FFF au sujet du droit à l’image des joueurs. Depuis, les deux parties ont trouvé un accord, et Kylian Mbappé était bien présent ce mardi pour la séance photo. Une polémique qui n’aurait eu aucune conséquence sur la relation entre l’attaquant du PSG et Didier Deschamps.

L’équipe de France vit décidément une période très mouvementée. Alors que la FFF est pointée du doigt pour de nombreux problèmes dans ses rangs et que l’affaire Pogba a secoué le monde du football ces dernières semaines, Kylian Mbappé a remis sur la table le sujet des droits à l’image des internationaux tricolores. Ce lundi, l’attaquant du PSG a indiqué dans un communiqué qu’il avait décidé « de ne pas prendre part à la séance photo prévue » ce mardi.

Kylian Mbappé obtient gain de cause

Ainsi, la FFF a été contrainte d’agir rapidement et a annoncé quelques heures plus tard qu’elle « s’engage à réviser, dans les plus brefs délais, la convention inhérente aux droits à l’image qui la lie à ses joueurs en sélection. » Kylian Mbappé a donc bien participé à l’opération marketing prévue ce mardi. La fin d’un dossier qui n’aurait pas entaché la relation entre le champion du monde tricolore et Didier Deschamps.

Aucun malaise entre Mbappé et le staff de Deschamps