Equipe de France : Avant le Mondial, Saliba interpelle Deschamps

Publié le 19 septembre 2022 à 07h10 par Thomas Bourseau

Alors que la Coupe du monde au Qatar approche à grands pas, William Saliba est en train de s’affirmer comme étant un élément de plus en plus important dans le groupe de Didier Deschamps qu’il n’a plus quitté depuis mars dernier. Et alors que le Mondial pointe le bout de son nez, le défenseur d’Arsenal veut être de la fête.

En mars dernier, alors qu’il était incontournable à l’OM, William Saliba a été appelé pour la première fois de sa jeune carrière par Didier Deschamps avec l’Équipe de France A. Cette première convocation, Saliba la devait entre autres à une blessure de Benjamin Pavard. Mais depuis, le défenseur central d’Arsenal n’a plus jamais manqué un rassemblement, puisqu’il a été rappelé en juin et pour les deux rencontres de Ligue des nations face à l’Autriche et le Danemark les 22 et 25 septembre.

« C'est un rêve d'être sélectionné »

À quelques semaines du coup d’envoi de la Coupe du monde au Qatar, William Saliba pourrait disputer sa première grande compétition avec les Bleus. Une échéance qui hante forcément ses pensées comme il l’a révélé à Canal+ . « C'est un rêve d'être sélectionné, et une fois que vous l'avez été une fois, vous n'avez qu'un seul souhait, c'est d'être présent à chaque réunion de l'équipe nationale parce que c'est incroyable de représenter son pays ».

« En tout cas, je vais tout donner pour y être ! »