France : Les vérités de Giroud sur sa relation avec Benzema

Publié le 21 septembre 2022 à 18h00 par Jules Kutos-Bertin

Plus d’un an après le retour de Karim Benzema en équipe de France, sa relation avec Olivier Giroud est encore au milieu des discussions. De nouveau interrogé sur ses liens avec le buteur madrilène, l’attaquant du Milan AC a expliqué qu’il n’y avait aucun problème, lui qui respecte les choix de Didier Deschamps.

Il y a plus d’un an, Didier Deschamps a provoqué un petit tremblement de terre lorsqu’il a décidé de convoquer Karim Benzema en équipe de France pour l’Euro. Après plus de cinq ans d’absence, l’attaquant du Real Madrid a fait son grand retour sous le maillot bleu, une surprise pour tout le monde tant Deschamps semblait définitif sur ce sujet. Ce retour a fait une victime : Olivier Giroud. Avec Benzema dans son équipe, impossible de le mettre sur le banc de touche et Didier Deschamps l’a bien compris.

Sa relation avec Benzema fait encore parler

Mis sur le banc pendant l’Euro, Olivier Giroud s’est adapté à ce nouveau rôle de supersub . Dans le même temps, l’actuel attaquant du Milan AC a dû gérer les petites polémiques concernant sa relation avec Karim Benzema. En 2020, le quintuple vainqueur de la Ligue des Champions s’était comparé avec une Formule 1, pendant qu’il associait Olivier Giroud à un karting. Même si plusieurs années se sont écoulées depuis, ce sujet fait encore parler.

« Quand Karim marquait à l'Euro, j'étais le premier à le féliciter »