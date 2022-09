Foot - Equipe de France

France : Après la polémique Mbappé, le vestiaire sort du silence

Publié le 21 septembre 2022 à 21h10 par Thibault Morlain

Ces dernières semaines, le climat n’était pas le plus paisible autour de l’équipe de France. Et voilà qu’une nouvelle polémique s’est dernièrement rajoutée, celle concernant Kylian Mbappé et les droits à l’image. Finalement, un accord a pu être trouvée avec le FFF et suite à cela, Raphaël Varane a pris la parole ce mercredi en conférence de presse avant le match face à l’Autriche.

Il y a plusieurs mois maintenant, Kylian Mbappé avait soulevé un problème à ses yeux en équipe de France, celui de la question des droits à l’image. En effet, la star du PSG refusait de s’associer à certaines marques partenaires de la sélection. Il fallait alors trouver une solution, mais jusqu’à présent, Noël Le Graët n’avait rien pris en main. Forcément, quand Mbappé a retrouvé l’équipe de France il y a quelques jours, la polémique est repartie de plus belle. Ainsi, à peine arrivé à Clairefontaine, Kylian Mbappé avait fait savoir qu’il ne participerait pas aux opérations commerciales avec le reste du groupe. Il n’aura finalement fallu que quelques heures avec cette décision du joueur du PSG pour que la FFF annonce un nouvel accord concernant la gestion des droits à l’image.

PSG : Un sponsor de la FFF fait son mea-culpa pour Mbappé https://t.co/UiWTMSqee8 pic.twitter.com/YmXMUQnSB4 — le10sport (@le10sport) September 21, 2022

« On veut faire respecter le droit d'image individuel de chaque joueur »

Voilà donc une polémique dont l’équipe de France se serait bien passée, mais le dossier va prochainement être réglé. Et ce mercredi, en conférence de presse, Raphaël Varane a été interrogé sur ce sujet des droits à l’image. Le joueur de Manchester United a alors notamment expliqué : « Comme je vous avais dit au mois de mars, il y avait des discussions à avoir. C'est assez simple, en tant que groupe, collectivement, on veut faire respecter le droit d'image individuel de chaque joueur. C'est une demande qui est simple, logique et légitime. On veut simplement une mise à jour pour éviter les bugs à l'avenir sur ce sujet-là ».

« J'espère que ce sera réglé le plus vite possible »