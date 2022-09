Foot - PSG

PSG : Mbappé soutenu par des cadres dans sa polémique avec la FFF

Publié le 21 septembre 2022 à 15h30 par Axel Cornic

Kylian Mbappé a mené un véritable combat face à la Fédération française de football, afin de faire changer la convention des droits à l’image des joueurs de l’équipe de France. Il ne l’a pas fait seul, puisque la plupart de ses coéquipiers est de son côté, même si leur façon de faire semble moins cassante que celle de la star du PSG.

C’est un petit éventement. Après son coup de gueule de mars dernier, Kylian Mbappé a définitivement fait plier la FFF, obtenant un changement dans la conventions des droits à l’image. Un combat qu’il a mené face à une Fédération pas forcément prête à discuter de ce sujet maintenant, préférant plutôt renvoyer les choses à après la Coupe du monde.

Une satisfaction collective du groupe tricolore...

Pour y arriver, Kylian Mbappé a pu compter sur le soutien de ses coéquipiers et surtout des cadres de l’équipe de France. Cela est le cas de Raphaël Varane et Hugo Lloris, qui auraient activement participé aux discussions avec la FFF, mais également de nombreux autres. Le Parisien parle d’une grande satisfaction de la part de tout le groupe tricolore après cette victoire sur les droits à l’image, avec notamment le sujet de la malbouffe et les sponsors liés à cela qui aurait fait pencher la balance.

Qui aurait pourtant préféré faire autrement

D’après les informations du Parisien , la seule chose qui diffère entre Kylian Mbappé et le reste du groupe semble être la façon d’aborder le sujet avec la FFF. Nombreux auraient préféré un « dialogue constructif », évitant une véritable opposition à la Fédération comme a pu le faire Mbappé. On ne sait toutefois pas si cela aurait marché, puisque c’est justement l’électrochoc apporté par la star du PSG qui semble avoir fait bouger les choses.

